Энтони Дэвис завершил из-под кольца и прокричал «Я тот самый парень!»

«Лейкерс» обыграли «Индиану» (123:109) в финале и выиграли внутрисезонный турнир .

Центровой « » за 3:10 до конца набрал 2 очка лэй-апом, увеличил отрыв в счете до 16 и прокричал «Я тот самый парень», с суровым видом пройдя перед рядами болельщиков.

Дэвис завершил встречу с 41 очком, 20 подборами, 5 передачами и 4 блок-шотами.

За 40 минут на паркете бигмэн реализовал 16 из 24 с игры и 9 из 13 с линии.