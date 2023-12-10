Энтони Дэвис завершил из-под кольца и прокричал «Я тот самый парень!»

Теги Индиана Лейкерс НБА Энтони Дэвис Баскетбол

«Лейкерс» обыграли «Индиану» (123:109) в финале и выиграли внутрисезонный турнир НБА.

Центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис за 3:10 до конца набрал 2 очка лэй-апом, увеличил отрыв в счете до 16 и прокричал «Я тот самый парень», с суровым видом пройдя перед рядами болельщиков.

Дэвис завершил встречу с 41 очком, 20 подборами, 5 передачами и 4 блок-шотами.

За 40 минут на паркете бигмэн реализовал 16 из 24 с игры и 9 из 13 с линии.

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5 комментариев
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Я тот самый парень, который включается через раз
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Бровемен зарешал, конечно. 20 подборов - это чума просто.
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-Гоша, он же Гога, ты тот самый парень, как долго я тебя ждала…
-я не Гога, я Энтони Девис!
-да какая уже разница, иди и играй так в каждом финале
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Когда испортил воздух в лифте и никто не понял... 😁
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