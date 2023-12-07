Леброн Джеймс о Лас-Вегасе: «Надеюсь, однажды я смогу привезти сюда свою организацию. Это моя конечная цель»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Адам Сильвер Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс признался, что поставил перед собой задачу стать владельцем команды НБА из Лас-Вегаса.

«Надеюсь, однажды я смогу привезти сюда свою организацию. Это моя конечная цель», – цитирует Джеймса журналист Тим Бонтемпс.

НБА рассматривает варианты с расширением Лиги. По информации СМИ, «Финал четырех» в Лас-Вегасе может быть попыткой комиссионера Адама Сильвера «проверить» рынок и интерес к баскетболу в городе.

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4 комментария
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Ответ vzi
Las Vegas Lebrons
Nevada Crabs
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