Леброн Джеймс о Лас-Вегасе: «Надеюсь, однажды я смогу привезти сюда свою организацию. Это моя конечная цель»

Форвард « » признался, что поставил перед собой задачу стать владельцем команды из Лас-Вегаса.

«Надеюсь, однажды я смогу привезти сюда свою организацию. Это моя конечная цель», – цитирует Джеймса журналист Тим Бонтемпс.

НБА рассматривает варианты с расширением Лиги. По информации СМИ, «Финал четырех» в Лас-Вегасе может быть попыткой комиссионера «проверить» рынок и интерес к баскетболу в городе.