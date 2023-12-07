Леброн Джеймс о Лас-Вегасе: «Надеюсь, однажды я смогу привезти сюда свою организацию. Это моя конечная цель»
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс признался, что поставил перед собой задачу стать владельцем команды НБА из Лас-Вегаса.
«Надеюсь, однажды я смогу привезти сюда свою организацию. Это моя конечная цель», – цитирует Джеймса журналист Тим Бонтемпс.
НБА рассматривает варианты с расширением Лиги. По информации СМИ, «Финал четырех» в Лас-Вегасе может быть попыткой комиссионера Адама Сильвера «проверить» рынок и интерес к баскетболу в городе.