Лука Дончич о Крисе Данне: «Он просто плачет, потому что я надрал ему задницу»

Теги Даллас НБА Баскетбол - видео Юта Лука Дончич Крис Данн Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич и защитник «Юты» Крис Данн вступили в конфликт по ходу третьей четверти встречи (147:97).

За 3:33 до конца 3-й 12-минутки после попадания Деррика Джонса из угла Дончич и Данн обменялись репликами под кольцом. Данн ткнул пальцем в лицо Дончича, на что словенец не отреагировал и лишь улыбался. Судьи дали технический фол обоим баскетболистам, с чем словенец был несогласен.

«Я-то что сделал? Он просто плачет, потому что я надрал ему задницу. Судья, мне-то технарь за что?» – сказал Дончич.

Когда арбитр попросил конфликтующих пожать руки, словенец ответил отказом.

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1 комментарий
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Чёт мне кажется они с Данном часто закусываются
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