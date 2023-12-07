Лука Дончич о Крисе Данне: «Он просто плачет, потому что я надрал ему задницу»
Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич и защитник «Юты» Крис Данн вступили в конфликт по ходу третьей четверти встречи (147:97).
За 3:33 до конца 3-й 12-минутки после попадания Деррика Джонса из угла Дончич и Данн обменялись репликами под кольцом. Данн ткнул пальцем в лицо Дончича, на что словенец не отреагировал и лишь улыбался. Судьи дали технический фол обоим баскетболистам, с чем словенец был несогласен.
«Я-то что сделал? Он просто плачет, потому что я надрал ему задницу. Судья, мне-то технарь за что?» – сказал Дончич.
Когда арбитр попросил конфликтующих пожать руки, словенец ответил отказом.