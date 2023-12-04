Деннис Скотт включил себя и Дэйла Эллиса в Топ-5 лучших снайперов в истории, Стеф Карри – первый

Бывший игрок , 4-й номер драфта-1990 Деннис Скотт включил себя в пятерку лучших снайперов в истории баскетбола.

«Очевидно, что Стеф – номер 1. Потому что он уже все доказал, начиная с самых ярких моментов в «Дэвидсоне» и заканчивая первыми сезонами, когда у него были проблемы с голеностопом. Движение без мяча всегда выделяло его из всех шутеров.

Реджи [Миллер] отлично двигался без мяча. Рэй [ ] отлично двигался без мяча. Но Стеф на другом уровне. Так что он – номер 1. Рэя [Аллена] и [Миллера] можно поставить на 2 и 3 места. Я заберу четверку (смеется). Четвертое место мое.

А на пятом месте я хочу немного вернуться в прошлое для молодого поколения. Это не выпад в сторону Дэйма Лилларда или . Когда они закончат играть, я, возможно, изменю свой список, потому что эти парни так хороши, и одному Господу известно, где они будут через четыре или пять лет с их бросками и результатами.

Я хочу отдать пятое место Дэйлу Эллису. Люди нынешнего поколения не понимают, насколько быстрым был его релиз и с какого расстояния он мог попасть. Люди боялись Дэйла Эллиса, когда он был на пике своей карьеры, из-за того, как он умел бросать баскетбольный мяч», – заявил Скотт в интервью Sportskeeda.

Карьера Скотта продлилась 10 сезонов. В 629 матчах легкий форвард реализовывал 39,7% 3-очковых бросков (4,9 попытки за игру).

Дэйл Эллис ушел под 9-м пиком на драфте 1983 года. В 1989 году он первый и последний раз поехал на Матч всех звезд, а по итогам сезона попал в 3-ю символическую пятерку с 27,5 очка и 4,2 подбора за игру. В 1209 матчах карьеры Эллис был точен в 40,3% дальних бросков (3,5 попытки).