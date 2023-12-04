Зайон Уильямсон: «Теперь мы знаем, что хотим сделать, и знаем, как этого добиться»

Тяжелый форвард «Нового Орлеана» в преддверии 1/4 финала внутрисезонного турнира против «Сакраменто» поделился, что поспособствовало удачному старту регулярки-2023/24.

«Мы просто не были на одной волне раньше.

Теперь мы знаем, что хотим сделать, и знаем, как этого добиться. И если мы побеждаем, круто. Но если проигрываем, легче определить, в чем мы просчитались», – заявил Уильямсон.

«Пеликанс» идут восьмыми в Западной конференции с результатом 11-10.