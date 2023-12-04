Фред Ванвлит о том, почему покинул «Торонто»: «Пришло время строить команду вокруг Скотти Барнса»

Разыгрывающий « » объяснил, почему в межсезонье принял решение покинуть «Торонто».

«У меня отличные отношения с [Уджири] и Бобби [Уэбстером]. Можно сказать, что я вырос в . Но, опять же, нужно понимать ситуацию и знать, что происходит в организации.

Пришло время строить команду вокруг [Барнса], других молодых парней. И моя ценность как игрока там была не так велика, как в «Хьюстоне». Так что ни о каких конфликтах нельзя говорить», – заявил Ванвлит в подкасте инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски.

Ванвлит летом заключил 3-летний контракт с «Рокетс» на 130 миллионов долларов.