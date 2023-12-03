Арнас Буткевичюс пропустит 2-3 месяца с травмой стопы
Форвард «Жальгириса» Арнас Буткевичюс выбыл из строя на 2-3 месяца с травмой стопы.
Буткевичюс в последнее время выходил на площадку с повреждением, но усугубил его в матче Евролиги с «Миланом» (83:70) в четверг.
Буткявичюс рухнул на паркет после передачи на первых минутах третьей четверти, после чего покинул площадку с помощью сотрудников клуба и не вернулся в игру.
В нынешнем розыгрыше Евролиги Арнас набирает 4,6 очка и 3,4 подбора в среднем за матч.