Коби Уайт набрал 31 очко и повторил рекорд карьеры по точным 3-очковым в игре с «Пеликанс», «Буллс» вновь победили без Лавина

« » выиграл второй матч подряд и добыл седьмую победу в сезоне в игре против «Нового Орлеана» (124:118).

Разыгрывающий «Чикаго» провел один из лучших матчей в карьере. Защитник набрал 31 очко, сделал 9 подборов, 6 передач и перехват (3 потери).

Уайт реализовал 10 из 17 бросков с игры и 8 из 13 из-за дуги (повторение лучшего результата в карьере; в 2021 году Уайт так же оформил 8 трехочковых против «Пеликанс»).

«Буллс» победили второй раз подряд после того, как атакующий защитник Зак Лавин выбыл на неделю из-за травмы. Ожидается, что организация обменяет Лавина до февральского дедлайна.