Трэй Янг спровоцировал фол в нападении у Джереми Сохана в ключевой атаке на последних секундах
Исход матча между «Сан-Антонио» и «Атлантой» (135:137) решился на последних секундах.
Форвард «Сперс» Джереми Сохан совершил перехват при «-2» и устремился к кольцу, но разыгрывающий «Хоукс» Трэй Янг спровоцировал у него фол в нападении.
Техасцы потерпели 13-е поражение подряд.
Сохан в четверг набрал 33 очка (личный рекорд в НБА), 8 подборов и 6 передач при 12 из 14 с игры. Он самый молодой игрок в истории лиги (20 лет и 194 дня) с линейкой 30+ очков, 5+ подборов и 5+ передач при 85% с игры.