Трэй Янг спровоцировал фол в нападении у Джереми Сохана в ключевой атаке на последних секундах

Теги Атланта Сан-Антонио НБА Баскетбол - видео Трэй Янг Джереми Сохан Баскетбол

Исход матча между «Сан-Антонио» и «Атлантой» (135:137) решился на последних секундах.

Форвард «Сперс» Джереми Сохан совершил перехват при «-2» и устремился к кольцу, но разыгрывающий «Хоукс» Трэй Янг спровоцировал у него фол в нападении.

Техасцы потерпели 13-е поражение подряд.

Сохан в четверг набрал 33 очка (личный рекорд в НБА), 8 подборов и 6 передач при 12 из 14 с игры. Он самый молодой игрок в истории лиги (20 лет и 194 дня) с линейкой 30+ очков, 5+ подборов и 5+ передач при 85% с игры.

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7 комментариев
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Так вроде же там ошибка, по правилам Трей должен был стоять двумя ногя уже когда Сохан начал делать последний шаг. А трей находился еще в движение. Плюс Сохан пытался уйти от контакта, тоесть не прям в него врезался
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Ответ nik_t
Так вроде же там ошибка, по правилам Трей должен был стоять двумя ногя уже когда Сохан начал делать последний шаг. А трей находился еще в движение. Плюс Сохан пытался уйти от контакта, тоесть не прям в него врезался
Там Сохан его как бы локтем треснул.
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Но сражались достойно 💪
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Янг такие вещи могёт
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Зато теперь у Джереми рекорд НБА.
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Гоните САСам ещё один первый пик, одного таланта поколения им мало чтобы хоть разок победить из 13 игр.
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