Исход матча между « » и «Атлантой» (135:137) решился на последних секундах.

Форвард «Сперс» совершил перехват при «-2» и устремился к кольцу, но разыгрывающий «Хоукс» спровоцировал у него фол в нападении.

Техасцы потерпели 13-е поражение подряд.

Сохан в четверг набрал 33 очка (личный рекорд в ), 8 подборов и 6 передач при 12 из 14 с игры. Он самый молодой игрок в истории лиги (20 лет и 194 дня) с линейкой 30+ очков, 5+ подборов и 5+ передач при 85% с игры.