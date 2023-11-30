Кайл Кузма: «Мы не можем отзащищаться против дорожного знака»

Теги Орландо НБА Вашингтон Кайл Кузма Баскетбол

Форвард «Вашингтона» Кайл Кузма после крупного поражения от «Орландо» (120:139) отметил неудовлетворительную игру в обороне.

«Уизардс» – последние в НБА по защитному рейтингу. Они пропускают 120,1 очка за каждые 100 владений.

«Мы не можем отзащищаться против дорожного знака. Вот к чему все сводится. С нами делают все, что захотят. И пока мы это не изменим, результат будет таким», – заявил Кузма.

«Вашингтон» (3-15) идет 14-м на Востоке.

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9 комментариев
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armageddon123456
Ответ VKing24
Обменять пула на какого-нибудь хорошего защитника, может станет лучше
Да кто в здравом уме будет брать себе Пула, да еще скидывать при этом хорошего защитника?
+8
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кирилл
поехал молодой)
+3
0
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Дмитрий Кутузов
Ответ Грозовая Тень
А кто в этом виноват?
Байден
+4
-1
+3
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Mr.BadGuy
Надо не бороться с дорожными знаками, надо их возглавить
+3
-1
+2
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vzi
Ответ Грозовая Тень
А кто в этом виноват?
Пул
+4
-2
+2
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Грозовая Тень
А кто в этом виноват?
0
0
0
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VKing24
Обменять пула на какого-нибудь хорошего защитника, может станет лучше
0
0
0
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pan_admiral
У меня робота пылесоса Кузьма зовут
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