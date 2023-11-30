Кайл Кузма: «Мы не можем отзащищаться против дорожного знака»
Форвард «Вашингтона» Кайл Кузма после крупного поражения от «Орландо» (120:139) отметил неудовлетворительную игру в обороне.
«Уизардс» – последние в НБА по защитному рейтингу. Они пропускают 120,1 очка за каждые 100 владений.
«Мы не можем отзащищаться против дорожного знака. Вот к чему все сводится. С нами делают все, что захотят. И пока мы это не изменим, результат будет таким», – заявил Кузма.
«Вашингтон» (3-15) идет 14-м на Востоке.