Кайл Кузма: «Мы не можем отзащищаться против дорожного знака»

Форвард « » после крупного поражения от « » (120:139) отметил неудовлетворительную игру в обороне.

«Уизардс» – последние в по защитному рейтингу. Они пропускают 120,1 очка за каждые 100 владений.

«Мы не можем отзащищаться против дорожного знака. Вот к чему все сводится. С нами делают все, что захотят. И пока мы это не изменим, результат будет таким», – заявил Кузма.

«Вашингтон» (3-15) идет 14-м на Востоке.