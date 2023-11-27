У Луки Дончича растяжение связок большого пальца левой руки. Ожидается, что словенец сыграет с «Рокетс»

Разыгрывающий «Далласа» травмировал большой палец левой руки, перехватив мяч у Джеймса Хардена на первой минуте субботнего матча против «Клипперс» (88:107).

Лидер «Мэверикс» был заменен после семи минут игры в первой четверти, но вернулся во второй и в итоге провел в матче 38 минут. Во время большого перерыва Дончичу сделали рентген, который выявил перелом.

Как информирует главный тренер Джейсон Кидд, повторное обследование показало, что у Дончича растяжение связок. Ожидается, что словенец поможет «Мавс» в матче внутрисезонного турнира против «Хьюстона».

У « » нет теоретических шансов на выход из группы.