У Луки Дончича растяжение связок большого пальца левой руки. Ожидается, что словенец сыграет с «Рокетс»
Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич травмировал большой палец левой руки, перехватив мяч у Джеймса Хардена на первой минуте субботнего матча против «Клипперс» (88:107).
Лидер «Мэверикс» был заменен после семи минут игры в первой четверти, но вернулся во второй и в итоге провел в матче 38 минут. Во время большого перерыва Дончичу сделали рентген, который выявил перелом.
Как информирует главный тренер Джейсон Кидд, повторное обследование показало, что у Дончича растяжение связок. Ожидается, что словенец поможет «Мавс» в матче внутрисезонного турнира против «Хьюстона».
У «Далласа» нет теоретических шансов на выход из группы.
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