Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» обыграл «Манису»

Теги результаты Анадолу Эфес чемпионат Турции Маниса Баскетбол

В понедельник, 27 ноября, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги «Анадолу Эфес» обыграл «Манису».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Анадолу Эфес – Маниса 99:79 (25:22, 26:18, 25:16, 23:23)
Дата проведения
27 ноября, 19.00, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча
Анадолу Эфес
Гази (12), Томпсон (11), Клайберн (11), Османи (11), Джонс (4) – старт; Бобуа (13), Йылмаз (12), Йылдызлы (10), Холлатц (7 + 6 передач), Тунджа (4), Altuntaş (4).
Маниса
Крус (15 + 6 передач), Дюваль (15), Андерсон (12), Терри (12), Олмаз (6 + 9 подборов) – старт; Лютер (7), Эргиндениз (6), Арар (6), Синирлиоглу (0).

Положение команд: Фенербахче – 8-1, Анадолу Эфес – 8-1, Дарушафака – 6-3, Каршияка – 6-3, Бешикташ – 6-3, Бурсаспор – 6-3, Петким Спор – 5-4, Тюрк Телеком – 5-4, Маниса – 4-5, Галатасарай – 4-4, Бахчешехир – 4-5, Тофаш – 4-5, Бююкчекмедже – 2-7, Бодрумспор – 1-7, Самсунспор – 1-8, Меркезефенди – 1-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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