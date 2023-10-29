Девин Букер назвал свою стартовую пятерку всех времен

Теги Майкл Джордан Леброн Джеймс Кобе Брайант Финикс НБА Кевин Дюрэнт Хаким Оладжувон Девин Букер Баскетбол

Атакующий защитник «Финикса» Девин Букер озвучил свою стартовую пятерку всех времен для журнала GQ.

Букер назвал Кобе Брайанта, Майкла Джордана, Кевина Дюрэнта, Леброна Джеймса и Хакима Оладжувона.

Защитник продолжает испытывать боли в пятке левой ноги. Он пропустил две последние игры команды.

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3 комментария

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Ed Monix
Ну, вот... А говорил, что его любимый игрок - Ричард Хэмилтон.
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vzi
Пятка болит у…
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rabindradat
я бы выставил против них: Айзею Томаса, Джимми Батлера, Меджика Джонсона, Шакила О’Нила, Абдул - Джаббара и посмотрели бы.))
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