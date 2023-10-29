Девин Букер назвал свою стартовую пятерку всех времен

Атакующий защитник « » озвучил свою стартовую пятерку всех времен для журнала GQ.

Букер назвал , Майкла Джордана, , и Хакима Оладжувона.

Защитник продолжает испытывать боли в пятке левой ноги. Он пропустил две последние игры команды.

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