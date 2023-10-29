Девин Букер назвал свою стартовую пятерку всех времен
Атакующий защитник «Финикса» Девин Букер озвучил свою стартовую пятерку всех времен для журнала GQ.
Букер назвал Кобе Брайанта, Майкла Джордана, Кевина Дюрэнта, Леброна Джеймса и Хакима Оладжувона.
Защитник продолжает испытывать боли в пятке левой ноги. Он пропустил две последние игры команды.
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