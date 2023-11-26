Карлос Алосен вернулся, пропустив 21 месяц из-за разрыва связки

Разыгрывающий « » вернулся на площадку после более чем 21 месяца отсутствия из-за травмы.

В матче против «Андорры» 22-летний испанец сыграл 7 минут, набрав 1 очко и сделав 3 подбора.

22-летний Алосен получил полный разрыв передней крестообразной связки левого колена в феврале 2022 года во время матча ACB с «Уникахой» в Малаге. Первоначально предполагалось, что он пропустит семь месяцев, но его возвращение было отложено из-за рецидива травмы.

Минувшим летом «Реал» продлил контракт Алосена до конца сезона-2024/25.