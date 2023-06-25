Карлос Алосен останется в «Реале» еще на два года

«Реал» продлит контракт с разыгрывающим (22 года, 194 см) до 2025 года, сообщает AS.

Выступая за «Сарагосу» в сезоне-2019/20, Алосен был признан лучшим молодым игроком Лиги чемпионов. Летом 2020-го защитник перешел в « ».

В феврале 2022-го Алосен получил полный разрыв передней крестообразной связки левого колена.

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