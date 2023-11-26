Премьер-лига. Женщины. «Ника» обыграла «Динамо» из Новосибирска

В воскресенье, 26 ноября, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги сыктывкарская «Ника» обыграла на своей площадке «Динамо» из Новосибирска.

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

– – 84:69 (21:13, 18:24, 25:16, 20:16)

НИКА: Низамова (19), Лизек (15 + 8 подборов + 5 передач), Мусина (13), Павлюченко (12).

ДИНАМО Н: Тэйлор (14), Столяр (9), Джеймс (8 + 8 подборов), Заряжко, Кузьмич (обе – 8).

26 ноября. 18.30

Положение команд: Динамо Курск – 8-0, МБА – 7-2, УГМК – 6-1, Надежда – 6-2, – 5-4, Ника – 4-4, Спарта энд К – 2-5, Нефтяник – 2-6, Самара – 2-6, Динамо Новосибирск – 1-7, Динамо Москва – 1-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.