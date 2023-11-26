ACB. 21 очко Хезони помогло «Реалу» обыграть «Андорру», «Барселона» разгромила «Жирону» и другие результаты

В воскресенье, 26 ноября, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB прошли пять матчей.

21 очко Марио Хезони помогло «Реалу» обыграть «Андорру», «Барселона» разгромила «Жирону».

АСВ

Регулярный чемпионат

Положение команд: – 10-1, – 8-3, Мурсия – 8-3, Барселона – 8-3, Валенсия – 8-3, Тенерифе – 6-5, Манреса – 6-5, Баскония – 6-5, Жирона – 6-5, – 6-5, Ховентуд – 5-6, Обрадойро – 4-7, Андорра – 4-7, Бильбао – 4-7, Сарагоса – 3-8, Гранада – 3-8, Бреоган – 3-8, Паленсия – 1-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.