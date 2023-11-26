ACB. 21 очко Хезони помогло «Реалу» обыграть «Андорру», «Барселона» разгромила «Жирону» и другие результаты

Теги результаты Баскония Барселона Гран-Канария Реал чемпионат Испании Жирона Бреоган Манреса Сарагоса Тенерифе Андорра Баскетбол

В воскресенье, 26 ноября, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB прошли пять матчей.

21 очко Марио Хезони помогло «Реалу» обыграть «Андорру», «Барселона» разгромила «Жирону».

АСВ

Регулярный чемпионат

Реал – Андорра 85:76 (20:16, 23:17, 26:26, 16:17)
Дата проведения
26 ноября, 14.30, «ВиЗинк Центр»
Онлайн матча
Реал
Тавареш (16 + 9 подборов), Муса (14), Козюр (11), Родригес (4 + 9 передач), Ндиайе (2) – старт; Хезоня (21), Серхио Юль (6), Абальде (5), Дек (3), Пуарье (2), Алосен (1).
Андорра
Старкс (9), Лус (5), дос Анжос (3), Йовет (2), Окойе (0) – старт; Монтеро (25), Сомодьи (8), Андрич (8), Хардинг (7), Марич (6 + 8 подборов), Rubio Niñirola (3).

Бреоган – Сарагоса 82:77 (16:23, 18:17, 18:17, 30:20)
Дата проведения
26 ноября, 14.30, «Pazo Provincial dos Deportes de Lugo»
Онлайн матча
Бреоган
Гарсия (10), Момиров (8), Фернандес (6), Серхи Кинтела (4), Саюс (4) – старт; Jogėla (14), Андерсон (14), Диуф (11 + 8 подборов), Фрэнкэмп (6), Рудан (5), Полайт (0).
Сарагоса
Белл-Хэйнс (20), Smith (19 + 7 подборов), Окафор (7 + 8 подборов), Уотт (6), Лангарита (0) – старт; Макфэдден (9), Кравич (8), Чинчарини (5), Геле (3), Гонсалес (0).

Баскония – Манреса 94:86 (29:12, 22:29, 18:19, 25:26)
Дата проведения
26 ноября, 19.00, «Фернандо Буэса Арена»
Онлайн матча
Баскония
Маринкович (11), Диес (10), Седекерскис (5 + 10 подборов), Мэннион (2), Котсар (0) – старт; Монеке (23), Костелло (17 + 9 подборов), Миллер-Макинтайр (11), Ховард (9), Чиозза (3), Райесте (3).
Манреса
Бадио (20), Санья (14), Робинсон (10), Тэйлор (6), Ориола (0) – старт; Williams (12), Гарсия (9), Валтонен (6), Кулибали (3), Гебен (3), Штейнбергс (3).

Барселона – Жирона 115:78 (26:14, 25:23, 33:18, 31:23)
Дата проведения
26 ноября, 19.00, «Палау Блауграна»
Онлайн матча
Барселона
Эрнангомес (20 + 10 подборов), да Силва (10 + 7 подборов), Калинич (8), Лапровиттола (3 + 6 передач), Саторански (2) – старт; Брисуэла (20 + 6 передач), Паркер (14), Паули (12 + 7 передач), Абринес (12), Парра (6), Ннаджи (5), Якучионис (3).
Жирона
Мартинес (10), Ироэгбу (8 + 6 передач), Соролья (6), Понc (3), Браун (2) – старт; Вила (17), Колом (8), Дэвис (7), Голоман (7), Джорджевич (6), Фхельеруп (4), Sušinskas (0).

Гран-Канария – Тенерифе 82:94 OT (16:16, 13:29, 18:13, 27:16, 8:20)
Дата проведения
26 ноября, 20.30, «Гран-Канария Арена»
Онлайн матча
Гран-Канария
Бруссино (25 + 11 подборов + 5 потерь), Слотер (17), Хэпп (12 + 8 подборов), Пело (4), Альбиси (3) – старт; Лэммерс (12), Бассас (6), Сальво (3), Кляич (0), Ландесберг (0), Пркачин (0).
Тенерифе
Шермадини (24), Аброматис (14), Фитипальдо (7), Х. Фернандес (6), Доорнекамп (6) – старт; Уэртас (16 + 10 передач), Састре (8), Ристич (8), Салин (5), Виседо (0).

Положение команд: Реал – 10-1,  Уникаха – 8-3, Мурсия – 8-3, Барселона – 8-3, Валенсия – 8-3, Тенерифе – 6-5, Манреса – 6-5, Баскония – 6-5, Жирона – 6-5, Гран-Канария – 6-5, Ховентуд – 5-6, Обрадойро – 4-7, Андорра – 4-7, Бильбао – 4-7, Сарагоса – 3-8, Гранада – 3-8, Бреоган – 3-8, Паленсия – 1-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

1 комментарий

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Alex Ivanov
В составе Барсы вышел 17 летний пацан и забил трешку от щита в концовке.
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