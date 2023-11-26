ACB. 21 очко Хезони помогло «Реалу» обыграть «Андорру», «Барселона» разгромила «Жирону» и другие результаты
В воскресенье, 26 ноября, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB прошли пять матчей.
21 очко Марио Хезони помогло «Реалу» обыграть «Андорру», «Барселона» разгромила «Жирону».
АСВ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 26 ноября, 14.30, «ВиЗинк Центр»
- Реал
- Тавареш (16 + 9 подборов), Муса (14), Козюр (11), Родригес (4 + 9 передач), Ндиайе (2) – старт; Хезоня (21), Серхио Юль (6), Абальде (5), Дек (3), Пуарье (2), Алосен (1).
- Дата проведения
- 26 ноября, 14.30, «Pazo Provincial dos Deportes de Lugo»
- Бреоган
- Гарсия (10), Момиров (8), Фернандес (6), Серхи Кинтела (4), Саюс (4) – старт; Jogėla (14), Андерсон (14), Диуф (11 + 8 подборов), Фрэнкэмп (6), Рудан (5), Полайт (0).
- Дата проведения
- 26 ноября, 19.00, «Фернандо Буэса Арена»
- Баскония
- Маринкович (11), Диес (10), Седекерскис (5 + 10 подборов), Мэннион (2), Котсар (0) – старт; Монеке (23), Костелло (17 + 9 подборов), Миллер-Макинтайр (11), Ховард (9), Чиозза (3), Райесте (3).
- Дата проведения
- 26 ноября, 19.00, «Палау Блауграна»
- Барселона
- Эрнангомес (20 + 10 подборов), да Силва (10 + 7 подборов), Калинич (8), Лапровиттола (3 + 6 передач), Саторански (2) – старт; Брисуэла (20 + 6 передач), Паркер (14), Паули (12 + 7 передач), Абринес (12), Парра (6), Ннаджи (5), Якучионис (3).
- Дата проведения
- 26 ноября, 20.30, «Гран-Канария Арена»
- Гран-Канария
- Бруссино (25 + 11 подборов + 5 потерь), Слотер (17), Хэпп (12 + 8 подборов), Пело (4), Альбиси (3) – старт; Лэммерс (12), Бассас (6), Сальво (3), Кляич (0), Ландесберг (0), Пркачин (0).
- Тенерифе
- Шермадини (24), Аброматис (14), Фитипальдо (7), Х. Фернандес (6), Доорнекамп (6) – старт; Уэртас (16 + 10 передач), Састре (8), Ристич (8), Салин (5), Виседо (0).
Положение команд: Реал – 10-1, Уникаха – 8-3, Мурсия – 8-3, Барселона – 8-3, Валенсия – 8-3, Тенерифе – 6-5, Манреса – 6-5, Баскония – 6-5, Жирона – 6-5, Гран-Канария – 6-5, Ховентуд – 5-6, Обрадойро – 4-7, Андорра – 4-7, Бильбао – 4-7, Сарагоса – 3-8, Гранада – 3-8, Бреоган – 3-8, Паленсия – 1-10.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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