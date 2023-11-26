«Майами» связался с офисом НБА и «выразил беспокойство» по поводу домашней площадки «Кливленда» после травмы Дрю Смита

Теги травмы Кливленд Майами НБА Дрю Смит Баскетбол

Атакующий защитник «Майами» Дрю Смит выбыл из строя до конца сезона с растяжением передней крестообразной связки колена.

Смит травмировался во время матча с «Кливлендом» (129:96) в среду.

Как информирует обозреватель «Хит» Бэрри Джексон, организация не подавала официальную жалобу, но связалась с офисом НБА, чтобы выразить беспокойство по поводу домашней площадки «Кливленда».

В нынешнем сезоне Смит сыграл за «Хит» 9 матчей, набирая в среднем 4,3 очка, 1,6 подбора и 1,6 передачи.

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