«Майами» подписал двусторонний контракт с Дрю Смитом

Теги переходы Майами Бруклин НБА Дрю Смит Баскетбол

«Майами» заключил двустороннее соглашение с атакующим защитником Дрю Смитом (25 лет, 191 см).

Об этом информирует обозреватель «Хит» Энтони Чэнг.

Смит принял участие в 10 матчах прошлого сезона в составе «Нетс». Защитник набирал в среднем 3,3 очка, 1,6 передачи и 1,4 подбора за 9,1 минуты на паркете.

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3 комментария

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gangstarr
Через год подпишет 64 на 4 с Хьюстоном ))
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0
+6
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DirtyHarry 44
Ответ rigobersong
Значит Майами знают, что подпишут Лилларда. Не стали давать контракты ролевикам и повторять ошибок с Робинсоном, так что Дейм Долла, Бакетс и Бэм будут разрывать лигу с Д Лигерами:))
Хотелось бы верить, но пока рано лимонад открывать.
+1
0
+1
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rigobersong
Значит Майами знают, что подпишут Лилларда. Не стали давать контракты ролевикам и повторять ошибок с Робинсоном, так что Дейм Долла, Бакетс и Бэм будут разрывать лигу с Д Лигерами:))
+1
-1
0
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