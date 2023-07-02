«Майами» подписал двусторонний контракт с Дрю Смитом

« » заключил двустороннее соглашение с атакующим защитником Дрю Смитом (25 лет, 191 см).

Об этом информирует обозреватель «Хит» Энтони Чэнг.

Смит принял участие в 10 матчах прошлого сезона в составе «Нетс». Защитник набирал в среднем 3,3 очка, 1,6 передачи и 1,4 подбора за 9,1 минуты на паркете.

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