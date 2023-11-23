Кевин Гарнетт: «Джордану Пулу не место в нашей лиге»

Теги Кевин Гарнетт НБА Вашингтон Джордан Пул Баскетбол

Легенда НБА Кевин Гарнетт считает, что защитник «Вашингтона» Джордан Пул не тянет на роль лидера команды.

«Я видел ролик, где он разговаривал с партнером по команде и не слушал указания тренера. Это не лидер. Никто в команде тебя не слушает, никто тебя не слышит.

Нельзя так себя вести. Ты строишь из себя чемпиона, но не приносишь сюда чемпионскую среду. Ты научился этому в «Голден Стэйт»?

Они избавились от него, потому что он не подчинялся. Таким игрокам не место в нашей лиге. Ему не место в лиге.

Он глава команды. Нет, я не хочу, чтобы мой сын оказался в такой ситуации. Посмотрите, как он разговаривает с партнерами по команде. «Заткнись, это моя команда». Можете говорить обо мне все, что хотите, но я никогда не проявлял неуважения к игре, и я никогда не проявлял неуважения к позиции лидера», – сказал Гарнетт.

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4 комментария

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Archer_Great
Ну, по фактам разложил, ни убавить, ни прибавить
+30
0
+30
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FlaShy
12 октября
-Кевин Гарнетт: «Джордан Пул – это новый Джеймс Харден»
Многое изменилось за месяц))
+11
0
+11
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vzi
Гарнетт был игроком с острым локотком, но тут все по факту сказал.
Пул (и не только он) - откровенные пассажиры на большой з/п. Очень жаль, что таких сложно выкинуть из лиги, или хотя бы просто поставить на место. Хотя Грин пробовал. ;)
+10
-2
+8
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Korban Cobain
Ответ FlaShy
12 октября -Кевин Гарнетт: «Джордан Пул – это новый Джеймс Харден» Многое изменилось за месяц))
Гиди тоже был нормальный...а теперь -- мммм восьмикласстница-а-а-а-а.
0
0
0
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