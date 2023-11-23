Кевин Гарнетт: «Джордану Пулу не место в нашей лиге»

Легенда НБА Кевин Гарнетт считает, что защитник « » не тянет на роль лидера команды.

«Я видел ролик, где он разговаривал с партнером по команде и не слушал указания тренера. Это не лидер. Никто в команде тебя не слушает, никто тебя не слышит.

Нельзя так себя вести. Ты строишь из себя чемпиона, но не приносишь сюда чемпионскую среду. Ты научился этому в «Голден Стэйт»?

Они избавились от него, потому что он не подчинялся. Таким игрокам не место в нашей лиге. Ему не место в лиге.

Он глава команды. Нет, я не хочу, чтобы мой сын оказался в такой ситуации. Посмотрите, как он разговаривает с партнерами по команде. «Заткнись, это моя команда». Можете говорить обо мне все, что хотите, но я никогда не проявлял неуважения к игре, и я никогда не проявлял неуважения к позиции лидера», – сказал Гарнетт.