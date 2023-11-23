Кевин Гарнетт: «Джордану Пулу не место в нашей лиге»
Легенда НБА Кевин Гарнетт считает, что защитник «Вашингтона» Джордан Пул не тянет на роль лидера команды.
«Я видел ролик, где он разговаривал с партнером по команде и не слушал указания тренера. Это не лидер. Никто в команде тебя не слушает, никто тебя не слышит.
Нельзя так себя вести. Ты строишь из себя чемпиона, но не приносишь сюда чемпионскую среду. Ты научился этому в «Голден Стэйт»?
Они избавились от него, потому что он не подчинялся. Таким игрокам не место в нашей лиге. Ему не место в лиге.
Он глава команды. Нет, я не хочу, чтобы мой сын оказался в такой ситуации. Посмотрите, как он разговаривает с партнерами по команде. «Заткнись, это моя команда». Можете говорить обо мне все, что хотите, но я никогда не проявлял неуважения к игре, и я никогда не проявлял неуважения к позиции лидера», – сказал Гарнетт.
-Кевин Гарнетт: «Джордан Пул – это новый Джеймс Харден»
Многое изменилось за месяц))
Пул (и не только он) - откровенные пассажиры на большой з/п. Очень жаль, что таких сложно выкинуть из лиги, или хотя бы просто поставить на место. Хотя Грин пробовал. ;)