Форвард «Филадельфии» уже тренируется индивидуально. Существует вероятность, что попавший под машину баскетболист вернется в состав уже на следующей неделе.

Убре выполнял челночный бег с высоким уровнем интенсивности на последней тренировке «Сиксерс».

11 ноября Убре сбил автомобиль в Филадельфии. Игрок получил переломы ребер, а также множество ушибов и порезов на теле.

Решение по возвращению в строй будет зависеть от того, как Келли отреагирует на контактные упражнения и игры.

В нынешнем сезоне форвард набирает 16,3 очка, 5,1 подбора и 1,4 перехвата в среднем за матч.