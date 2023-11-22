Келли Убре может вернуться в строй уже на следующей неделе

Теги травмы Филадельфия НБА Келли Убре Баскетбол

Форвард «Филадельфии» Келли Убре уже тренируется индивидуально. Существует вероятность, что попавший под машину баскетболист вернется в состав уже на следующей неделе.

Убре выполнял челночный бег с высоким уровнем интенсивности на последней тренировке «Сиксерс».

11 ноября Убре сбил автомобиль в Филадельфии. Игрок получил переломы ребер, а также множество ушибов и порезов на теле.

Решение по возвращению в строй будет зависеть от того, как Келли отреагирует на контактные упражнения и игры.

В нынешнем сезоне НБА форвард набирает 16,3 очка, 5,1 подбора и 1,4 перехвата в среднем за матч.

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