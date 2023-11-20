Келли Убре тренируется индивидуально и уже делает ускорения на тренировке «Филадельфии»

Форвард «Филадельфии» уже тренируется индивидуально и, скорее всего, не пропустит много времени из-за повреждений, полученных в результате попадания под машину.

Убре выполнял челночный бег с высоким уровнем интенсивности на сегодняшней тренировке «Сиксерс».

11 ноября Убре сбил автомобиль в Филадельфии. Игрок получил переломы ребер, а также множество ушибов и порезов на теле.

В нынешнем сезоне форвард набирает 16,3 очка, 5,1 подбора и 1,4 перехвата в среднем за матч.