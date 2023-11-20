Келли Убре тренируется индивидуально и уже делает ускорения на тренировке «Филадельфии»

Теги Филадельфия НБА Баскетбол - фото Келли Убре Баскетбол

Форвард «Филадельфии» Келли Убре уже тренируется индивидуально и, скорее всего, не пропустит много времени из-за повреждений, полученных в результате попадания под машину.

Убре выполнял челночный бег с высоким уровнем интенсивности на сегодняшней тренировке «Сиксерс».

11 ноября Убре сбил автомобиль в Филадельфии. Игрок получил переломы ребер, а также множество ушибов и порезов на теле.

В нынешнем сезоне НБА форвард набирает 16,3 очка, 5,1 подбора и 1,4 перехвата в среднем за матч.

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4 комментария

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feanor
Да ну это бред. Ребра минимум месяц срастаются, а этот через неделю уже бегает
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Ed Monix
В информацию про переломы как-то не верю. Даже при ушибе рёбер боль дикая и долго, дышать больно, а тут он челночный бег высокой интенсивности делает. Видимо всё-таки ушиб, и ему дают отличные болеутоляющие
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Александр Крет
учитывая с какой скоростью он восстанавливается, по всей видимости он росомаха
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Ed Monix
Ответ Александр Крет
учитывая с какой скоростью он восстанавливается, по всей видимости он росомаха
А судя по причёске кто? Дикобраз?
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