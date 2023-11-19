Игрок «Гамбурга» неожиданно покинул площадку и побежал к своему автомобилю за контактными линзами

Теги происшествия Брозе Бамберг чемпионат Германии Йонас Вольфарт-Боттерманн Гамбург Баскетбол

В субботу во время матча немецкой лиги между «Гамбургом» и «Бамбергом» произошел необычный инцидент.

Центровой «Гамбурга» Йонас Вольфарт-Боттерман во время второй четверти неожиданно покинул площадку, надел куртку, переобулся и под дождем побежал на стоянку к своему автомобилю.

Позже игрок объяснил, что во время матча потерял одну из контактных линз и не смог ее найти.

«В сумке почему-то не оказалось запасной линзы. К счастью, у меня в машине был еще один комплект. Я сказал, что придется сходить самому, потому что никто, кроме меня, не найдет его в моей машине», – рассказал Вольфарт-Боттерман.

Центровой вернулся на площадку примерно через пять минут игрового времени и помог своей команде одержать пятую победу в сезоне.

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