Матч Евролиги «Маккаби Тель-Авив» – «Бавария» в Белграде пройдет без болельщиков

Теги Turkish Airlines EuroLeague Маккаби Тель-Авив чемпионат Израиля чемпионат Германии Бавария Баскетбол

В четверг, 9 ноября, «Маккаби Тель-Авив» проведет свой первый домашний матч за пределами Израиля против мюнхенской «Баварии» в рамках Евролиги. Однако болельщики не смогут его увидеть.

По информации SportKlub, матч в Белграде будет проходить за закрытыми дверями.

Несмотря на ограничение, будущие матчи «Маккаби» на этой арене, возможно, не будут проходить без болельщиков. Решение будет приниматься перед каждой игрой, отмечает издание.

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