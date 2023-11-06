Матч Евролиги «Маккаби Тель-Авив» – «Бавария» в Белграде пройдет без болельщиков

В четверг, 9 ноября, « » проведет свой первый домашний матч за пределами Израиля против мюнхенской «Баварии» в рамках . Однако болельщики не смогут его увидеть.

По информации SportKlub, матч в Белграде будет проходить за закрытыми дверями.

Несмотря на ограничение, будущие матчи «Маккаби» на этой арене, возможно, не будут проходить без болельщиков. Решение будет приниматься перед каждой игрой, отмечает издание.

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