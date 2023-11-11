Чемпионат Италии. «Виртус» – «Тревизо», «Наполи» сыграет с «Варезе»

Теги результаты чемпионат Италии Виртус Варезе Наполи Тревизо Баскетбол

В субботу, 11 ноября, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А состоятся два матча.

«Виртус» встретится с «Тревизо», «Наполи» сыграет с «Варезе».

Чемпионат Италии 

Регулярный чемпионат

Виртус – Тревизо
Дата проведения
11 ноября, 21.30, «Виртус Арена»
Онлайн матча

Наполи – Варезе
Дата проведения
11 ноября, 22.30, «PalaEldo»
Онлайн матча

Положение команд: Брешия – 5-1, Виртус – 5-1, Венеция – 5-1, Тренто – 5-1, Наполи – 4-2, Милан – 4-2, Реджо-Эмилия – 4-2, Ваноли Кремона – 3-3, Дертона – 3-3, Скафати – 3-3, Пистоя – 2-4, Виктория Либертас – 2-4, Варезе – 2-4, Динамо Сассари – 1-5, Тревизо – 0-6, Бриндизи – 0-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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