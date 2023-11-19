Урош Трифунович выбыл на неопределенный срок с разрывом мышц бедра

Теги травмы Turkish Airlines EuroLeague Партизан Альба Адриатическая лига Урош Трифунович Баскетбол

Атакующий защитник «Партизана» Урош Трифунович получил травму в матче Евролиги против «Альбы» (89:74) и будет отсутствовать длительное время.

Как объявила организация, серб получил разрыв мышц бедра, что требует покоя и терапевтического лечения.

«Партизан» сообщает, через десять дней Трифунович пройдет обследование, после чего будет определено точное время его отсутствия.

Защитник в сезоне-2023/24 Евролиги набирает в среднем 3,3 очка и 1,2 подбора.

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