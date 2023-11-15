Единая лига ВТБ. «Астана» примет «Минск»
В среду, 15 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ казахстанская «Астана» примет белорусский «Минск».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 15 ноября, 17.00, «Велотрек Сарыарка»
Положение команд: ЦСКА – 9-1, УНИКС – 7-2, Енисей – 7-3, Руна – 6-3, Зенит – 6-4, Локомотив-Кубань – 5-5, Уралмаш – 5-5, Самара – 5-5, Астана – 4-4, МБА – 4-6, Нижний Новгород – 3-6, Автодор – 3-7, Парма – 3-7, Минск – 0-9.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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