«Миннесота» отыграла «-14» за четверть и поднялась на первое место Запада после победы над «Пеликанс»

«Миннесота» в гостях справилась с « » – 122:121.

«Тимбервулвз» уступали «-14» по ходу заключительной четверти. За 10 секунд до финальной сирены при «-1» получил мяч на дуге и 1 на 1 разобрался со второгодкой Дайсоном Дэниелсом, принеся своей команде два очка.

В ответном владении форвард бросал на победу, но мяч не достиг цели.

« » (9-3) поднялась на первое место на Западе, «Пеликанс» (6-7) идут в зоне плей-ин.