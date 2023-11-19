«Миннесота» отыграла «-14» за четверть и поднялась на первое место Запада после победы над «Пеликанс»

Теги Миннесота Новый Орлеан НБА Баскетбол - видео Карл-Энтони Таунс Брэндон Ингрэм Баскетбол

«Миннесота» в гостях справилась с «Новым Орлеаном» – 122:121.

«Тимбервулвз» уступали «-14» по ходу заключительной четверти. За 10 секунд до финальной сирены при «-1» Карл-Энтони Таунс получил мяч на дуге и 1 на 1 разобрался со второгодкой Дайсоном Дэниелсом, принеся своей команде два очка.

В ответном владении форвард Брэндон Ингрэм бросал на победу, но мяч не достиг цели.

«Миннесота» (9-3) поднялась на первое место на Западе, «Пеликанс» (6-7) идут в зоне плей-ин.

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1 комментарий

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Insamo217
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