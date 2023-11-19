Донте Дивинченцо обновил рекорд карьеры по 3-очковым – 7 в игре против «Шарлотт»

Теги Шарлотт Нью-Йорк НБА Баскетбол - видео Донте Дивинченцо Баскетбол

Защитник «Нью-Йорка» Донте Дивинченцо обновил рекорд карьеры по дальним попаданиям за матч.

В игре против «Шарлотт» (122:108) Дивинченцо отметился 25 очками, 3 подборами, 3 передачами, 3 перехватами и блок-шотом.

Защитник за 28 минут реализовал 9 из 12 с игры (7 из 10 из-за дуги).

Ранее ему удавалось оформить лишь шесть 3-очковых за матч: в прошлом сезоне за «Голден Стэйт» (6 из 12) и в 2021 году в составе «Милуоки» (6 из 10).

1 комментарий

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кандид
А представьте альтернативную вселенную, в которой ГСВ собрались с духом этим летом и отправили в Нью-Йорк Клея Томпсона, оставив Дивинченцо у себя.
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