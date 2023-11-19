Донте Дивинченцо обновил рекорд карьеры по 3-очковым – 7 в игре против «Шарлотт»
Защитник «Нью-Йорка» Донте Дивинченцо обновил рекорд карьеры по дальним попаданиям за матч.
В игре против «Шарлотт» (122:108) Дивинченцо отметился 25 очками, 3 подборами, 3 передачами, 3 перехватами и блок-шотом.
Защитник за 28 минут реализовал 9 из 12 с игры (7 из 10 из-за дуги).
Ранее ему удавалось оформить лишь шесть 3-очковых за матч: в прошлом сезоне за «Голден Стэйт» (6 из 12) и в 2021 году в составе «Милуоки» (6 из 10).
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