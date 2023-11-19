«Буллс» по ходу первой четверти уступали «Хит» со счетом 1:22. Они впервые повели на 48-й минуте и прервали 3-матчевую серию поражений

«Чикаго» на своем паркете в напряженной концовке обыграл «Майами» – 102:97.

Встреча началась с рывка «Хит» 22:1. Первое попадание с игры от «Буллс» пришлось на 8-ю минуту встречи. После этого хозяева сделали ответный рывок 12:0, но впервые выйти вперед им удалось только на последней минуте матча после 3-очкового Алекса Карузо (97:94).

Легкий форвард Демар Дерозан за 40 минут отметился 23 очками, 4 подборами и 4 передачами (6 из 12 с игры и 9 из 13 с линии).

Атакующий защитник Зак Лавин добавил 13 очков, 8 подборов, 6 передач, 3 перехвата и блок-шот (5 из 10 с игры).

«Хит» (8-5) опустились на 4-ю строчку Востока, « » добился пятой победы в сезоне – 12-е место с результатом 5-9.