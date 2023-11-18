НБА обязала Ламело Болла закрывать татуировку на шее, которая отсылает к бренду одежды
НБА обязала разыгрывающего «Шарлотт» Ламело Болла закрывать татуировку под левым ухом, так как она нарушает правила лиги.
Надпись «LF» отсылает ко второму имени баскетболиста, а также к новому бренду одежды Ламело. В НБА игрокам запрещено наносить коммерческие логотипы на тела.
НБА и Болл обсуждали ситуацию в последние недели. Ламело в итоге стал закрывать татуировку со вторника, когда «Хорнетс» играли с «Майами». Ожидается, что стороны продолжат диалог с целью найти оптимальное решение.
News.com.au
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