НБА обязала разыгрывающего « » закрывать татуировку под левым ухом, так как она нарушает правила лиги.

Надпись «LF» отсылает ко второму имени баскетболиста, а также к новому бренду одежды Ламело. В НБА игрокам запрещено наносить коммерческие логотипы на тела.

НБА и Болл обсуждали ситуацию в последние недели. Ламело в итоге стал закрывать татуировку со вторника, когда «Хорнетс» играли с «Майами». Ожидается, что стороны продолжат диалог с целью найти оптимальное решение.

News.com.au