Остин Ривз поддержал Дэвиса после неудачной игры с «Кингз»: «Партнеры должны облегчать ему жизнь»

Форвард « » поддержал после неудачной игры с « » (110:125).

Дэвис после поражения произнес: «Играл сегодня как дерьмо. Все настолько просто».

«Все остальные в команде вполне могут делать больше для Эй Ди. Не то чтобы он прям так нуждался в этом, но партнеры должны облегчать ему жизнь.

Собираюсь пересмотреть игру, чтобы понять, что мы могли сделать лучше с точки зрения поддержки Эй Ди», – заявил Ривз.



