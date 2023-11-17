Остин Ривз поддержал Дэвиса после неудачной игры с «Кингз»: «Партнеры должны облегчать ему жизнь»
Форвард «Лейкерс» Остин Ривз поддержал Энтони Дэвиса после неудачной игры с «Сакраменто» (110:125).
Дэвис после поражения произнес: «Играл сегодня как дерьмо. Все настолько просто».
«Все остальные в команде вполне могут делать больше для Эй Ди. Не то чтобы он прям так нуждался в этом, но партнеры должны облегчать ему жизнь.
Собираюсь пересмотреть игру, чтобы понять, что мы могли сделать лучше с точки зрения поддержки Эй Ди», – заявил Ривз.
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