Остин Ривз поддержал Дэвиса после неудачной игры с «Кингз»: «Партнеры должны облегчать ему жизнь»

Теги Лейкерс Сакраменто НБА Энтони Дэвис Остин Ривз Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Остин Ривз поддержал Энтони Дэвиса после неудачной игры с «Сакраменто» (110:125).

Дэвис после поражения произнес: «Играл сегодня как дерьмо. Все настолько просто».

«Все остальные в команде вполне могут делать больше для Эй Ди. Не то чтобы он прям так нуждался в этом, но партнеры должны облегчать ему жизнь.

Собираюсь пересмотреть игру, чтобы понять, что мы могли сделать лучше с точки зрения поддержки Эй Ди», – заявил Ривз.

 
 

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