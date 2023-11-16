Лиллард стал первым игроком в истории «Бакс», кому удалось набрать 35 очков и принести команде еще 35 очков передачами

Теги Милуоки Торонто НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

«Милуоки» в гостях крупно обыграл «Торонто» – 128:112.

Разыгрывающий Дэмиан Лиллард за 31 минуту на паркете отметился 37 очками, 13 передачами, 4 подборами и 2 перехватами (4 потери).

Как сообщает ESPN Stats & Info, Лиллард стал первым игроком в истории «Бакс», кому в одном матче удалось набрать 35 очков и принести своей команде еще 35 очков результативными передачами на партнеров.

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