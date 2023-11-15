«Лейкерс» во вторник повторили клубный рекорд по реализованным 3-очковым за матч. Во встрече против « » (134:107) калифорнийцы общими усилиями отправили в цель 22 дальних броска.

«Лейкерс» реализовали 22 из 35. 62,9% – лучший результат в истории для команды, которая совершила 35 и более попыток.

«Лейкерс» подошли ко встрече с «Гризлис» на 29-м месте в лиге, попадая 30,4% 3-очковых. Форвард Руи объяснил столько резко увеличившийся процент реализации у команды.

«Все знают, что игра в составе « » – это давление. Поэтому поначалу для новых ребят в команде такие броски могут стать проблемой. Сам почувствовал это, когда перешел в команду в прошлом сезоне. Но постепенно ты привыкаешь, так что такие броски становятся простыми», – заявил японец.