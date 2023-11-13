Тимофей Герасимов об «Автодоре»: «Очень быстрая команда. Они активно двигают мяч»

Защитник « » Тимофей Герасимов оценил уровень « », с которым команде сегодня предстоит сыграть в лиге ВТБ.

«Автодор» очень хорошо возвращается в защиту. Нам нужно над этим обязательно поработать, быстрее переходить из обороны в нападение.

Команда очень быстрая, также они очень активно двигают мяч в нападении. У них есть очень много опций для проходов под кольцо, и мы должны в этом компоненте тоже постараться, чтобы не пустить их в краску», – сказал Герасимов.