Тимофей Герасимов об «Автодоре»: «Очень быстрая команда. Они активно двигают мяч»

Теги Зенит Автодор Единая лига ВТБ Тимофей Герасимов Баскетбол

Защитник «Зенита» Тимофей Герасимов оценил уровень «Автодора», с которым команде сегодня предстоит сыграть в Единой лиге ВТБ.

«Автодор» очень хорошо возвращается в защиту. Нам нужно над этим обязательно поработать, быстрее переходить из обороны в нападение.

Команда очень быстрая, также они очень активно двигают мяч в нападении. У них есть очень много опций для проходов под кольцо, и мы должны в этом компоненте тоже постараться, чтобы не пустить их в краску», – сказал Герасимов.

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