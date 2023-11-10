JPMorgan Chase Bank подал в суд на Пола Пирса. Чемпион-2008 два года не платит за взятый в лизинг Range Rover

Банк JPMorgan Chase Bank подал в суд на бывшего игрока НБА Пола Пирса.

В иске, поданном в Верховный суд Лос-Анджелеса, утверждается, что Пирс заключил договор лизинга на автомобиль Range Rover 2019 года выпуска. Бывший баскетболист согласился выплачивать по 3 445 долларов в месяц до полной оплаты. Сообщается, что Пирс перестал вносить платежи в декабре 2021 года.

Невыплаченный остаток основного долга составляет 91 459 долларов. Банк потребовал от Пирса вернуть автомобиль, но чемпион НБА-2008 отказался это делать.