Пол Джордж: «У нас слишком много отличных игроков, чтобы это не сработало»

Теги Клипперс НБА Пол Джордж Баскетбол

Форвард «Клипперс» Пол Джордж уверен, что команда добьется успеха, учитывая большое количество звезд в составе.

«Сезон только начинается, и мы не ждали, что сразу добьемся успеха. Нам предстоит пройти через трудности роста.

Мы выйдем из этой ситуации, и нам, вероятно, придется внести еще одну корректировку в зависимости от того, как пойдет сезон. Я не переживаю по этому поводу.

Конечно, мы хотим побеждать. Мы должны были выиграть эти матчи. Но сейчас только начало сезона, слишком рано даже думать об этом. У нас слишком много звездной силы. У нас слишком много отличных игроков, чтобы это не сработало», – сказал Джордж.

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2 комментария

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Трипл-дабл Дончича
Это точно, есть только один важный момент, статистический и физический прайм всех основных игроков уже позади.
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vzi
Команда звезд не равно команда-звезда.
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