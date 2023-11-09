Тайрес Райс: «НБА невозможно смотреть, но я зачем-то пытаюсь. Неадекватные броски, нытье в каждом владении, никакой борьбы»
Чемпион Евролиги и MVP «Финала четырех»-2014 Тайрес Райс раскритиковал НБА на своей странице в социальной сети.
«НБА невозможно смотреть, и все же я сижу здесь и зачем-то пытаюсь. Неадекватные броски. Нытье в КАЖДОМ владении. Никакой борьбы. Звезды никогда не фолят, но постоянно бросают штрафные. Никаких комбинаций. Просто кучка очень талантливых и мастеровитых парней, которые показывают всем, насколько они талантливы и мастеровиты.
Я знаю, что так было не всегда. Сейчас НБА – это рестлинг. Просто развлечение», – написал бывший защитник «Химок».
Ну и да в целом многие игры регулярки без особой борьбы проходят, на уровне "сегодня полетело / не полетело".
И главное - никто же не заставляет тебя смотреть НБА! Смотри Альба-Монако, на здоровье.
Потом приходят другие и говорят - ЧМ все показал. Что показал? Что Германия в топ-составе может обыграть 3-й состав США? Ну ок, в 1998 это же сделала Российская сборная, там правда был даже не 3-й, а 5-й состав. И?
Кеша все по делу ответил на разговоры о том, что в Европе играть сложнее, чем в НБА.
Но Кеша уже всем ответил на сей счет. ;)))
Кто?
То что лучшие игроки играют в НБА факт думаю неоспоримый. Ну а то, что ему не нравится как там играют... Кому то нравится же. Лига не будет прививать баскетбол, который будет приносить меньше денег.
У меня язык не повернётся заявить, что в НБА нет конкуренции и борьбы. Это не шоу ради шоу. Тем более, чего чего а эго и амбиций там у игроков хватает.
Ну а дальше кому что. Кому Евролига кому НБА, кому свой чемпионат.
Скут выйдет на запланированный уровень штатного тарана лиги?
CJ на третий сезон.
Кстати, зачем Маккалчака обменяли? Хорошая же связка была.