Тайрес Райс: «НБА невозможно смотреть, но я зачем-то пытаюсь. Неадекватные броски, нытье в каждом владении, никакой борьбы»

Теги Turkish Airlines EuroLeague НБА Тайрес Райс Баскетбол

Чемпион Евролиги и MVP «Финала четырех»-2014 Тайрес Райс раскритиковал НБА на своей странице в социальной сети.

«НБА невозможно смотреть, и все же я сижу здесь и зачем-то пытаюсь. Неадекватные броски. Нытье в КАЖДОМ владении. Никакой борьбы. Звезды никогда не фолят, но постоянно бросают штрафные. Никаких комбинаций. Просто кучка очень талантливых и мастеровитых парней, которые показывают всем, насколько они талантливы и мастеровиты.

Я знаю, что так было не всегда. Сейчас НБА – это рестлинг. Просто развлечение», – написал бывший защитник «Химок».

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35 комментариев

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Light Yagami
Меня больше таймауты напрягают бесконечные. Давно пора мультитрансляции ввести на лиг пасс, как на твиче, а то задолбался с одной трансляции на другую переключаться.
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Дмитрий Зимин
Ответ Nightyork97
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Но в баскетболе разбирается гораздо лучше тебя
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Pipa23King
Ответ Nightyork97
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Меня вот тоже на драфте не выбрали, но я солидарен с Райсом. Последнее время баскет до плей-офф смотреть невозможно! И понятно, что нужно больше хайлайтов, да и рядовой болельщик, особенно в сша смотрит матч в пол глаза, но..
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Mr.BadGuy
Главная проблем регулярки НБА из-за которой стало очень тяжело смотреть игры, это их растянутость. 48 минут игрового времени растянуты на 2.5 часа. Получается смотришь 2.5 часа рекламы с редкими вкраплениями баскетбола. Во время очередной рекламной паузы просто выключаешь игру и дальше смотреть уже не хочется. Убрали бы все необязательные паузы смотреть игры стало бы намного интереснее.
Ну и да в целом многие игры регулярки без особой борьбы проходят, на уровне "сегодня полетело / не полетело".
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jqzn88xn6n
Согласен на все 100%. Плюшевая лига. ЧМ все показал нам. Теперь НБА нужно возвращать свой авторитет, а то развели сопли. Одни пробежки, никто не защищается, бестолковые пулялки. Пусть теперь доказывают на ОИ.
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Pipa23King
Ответ Nightyork97
Была статья, что количество средних очков растет с каждым годом. Мне неприятно смотреть давку Никс и Кливленда 88-87 условные. На это есть плей-офф. Так если вы фанаты защиты и долгих владений, посмотрите Майами или Чикаго. Такое себе зрелище, у каждого свой вкус.
Ну так в пулянии и отсутствии защиты тоже ничего интересного особо нет! А растущее количество очков как раз следствие, помимо возросшего общего таланта, также полного отсутствия физического контакта, глобального преимущества атакующего игрока, неимоверного количества штрафных!
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vzi
Ба! Да кто эти люди, кто поддерживают таких вот евро-божков, которые ни игры не провели в НБА, но рассказывают, какая она не такая.

И главное - никто же не заставляет тебя смотреть НБА! Смотри Альба-Монако, на здоровье.

Потом приходят другие и говорят - ЧМ все показал. Что показал? Что Германия в топ-составе может обыграть 3-й состав США? Ну ок, в 1998 это же сделала Российская сборная, там правда был даже не 3-й, а 5-й состав. И?

Кеша все по делу ответил на разговоры о том, что в Европе играть сложнее, чем в НБА.
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RayAllen20
Ответ jqzn88xn6n
Согласен на все 100%. Плюшевая лига. ЧМ все показал нам. Теперь НБА нужно возвращать свой авторитет, а то развели сопли. Одни пробежки, никто не защищается, бестолковые пулялки. Пусть теперь доказывают на ОИ.
А что показал ЧМ? Что что бы победить или бороться за медали нужно несколько топовых игроков из НБА?
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Archer_Great
Ответ Mr.BadGuy
Главная проблем регулярки НБА из-за которой стало очень тяжело смотреть игры, это их растянутость. 48 минут игрового времени растянуты на 2.5 часа. Получается смотришь 2.5 часа рекламы с редкими вкраплениями баскетбола. Во время очередной рекламной паузы просто выключаешь игру и дальше смотреть уже не хочется. Убрали бы все необязательные паузы смотреть игры стало бы намного интереснее. Ну и да в целом многие игры регулярки без особой борьбы проходят, на уровне "сегодня полетело / не полетело".
Ну 40 минут евробаскетбола тоже смотрятся суммарно минут 100, почт два часа. Да, пауз меньше рекламных, но с учетом более медленного темпа игры, складывается ощущение, что эти "почти 2 часа" равны 2,5 часам просмотра матчей НБА, имхо)
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Дмитрий Зимин
Ответ jqzn88xn6n
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Тебя минусуют кто в баскетболе не разбираются
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Alinachipalina
Какой комиссионер - такая и лига
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jqzn88xn6n
Ответ vzi
Прямо скажем, состав на ЧМ был даже не вторым, а где-то 2.5-3 по силе. И США не первый раз кладут на ЧМ, ибо он им не сильно интересен. На ОИ подъедет состав-таран - и всем кранты.
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Ed Monix
Ответ jqzn88xn6n
Согласен на все 100%. Плюшевая лига. ЧМ все показал нам. Теперь НБА нужно возвращать свой авторитет, а то развели сопли. Одни пробежки, никто не защищается, бестолковые пулялки. Пусть теперь доказывают на ОИ.
"Oдни пробежки"? Враньё. "Никто не защищается"? Опять враньё. "Бестолковые пулялки"? Эмоциональный вброс, враньё. Такое же враньё, как то, что сказал этот Тайрес Райс. "Нытьё в КАЖДОМ владении"? Вообще неадекватная чушь. "Никакой борьбы"? Ага, только травматизм дикий. Опять врёт и клевещет. "Никаких комбинаций"? Да не смотрит этот Райс игры НБА. Я называю это хейтом без причины, и такой хейт точно не плод высокого IQ, но как и смех без причины является признаком чего-то, противоположного адекватности
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vzi
Ответ jqzn88xn6n
Согласен на все 100%. Плюшевая лига. ЧМ все показал нам. Теперь НБА нужно возвращать свой авторитет, а то развели сопли. Одни пробежки, никто не защищается, бестолковые пулялки. Пусть теперь доказывают на ОИ.
Тут еще органично смотрелся бы коммент о том, что в Евролиге сложнее играть.
Но Кеша уже всем ответил на сей счет. ;)))
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vzi
Ответ Дмитрий Зимин
Тебя минусуют кто в баскетболе не разбираются
Если говорить о турнирах сборных, то просто честно ответьте сами себе, кто остановит такой состав США: Курри-Татум-Леброн-Дюрэнт-Эмбиид и со скамейки Батлер, Букер, Митчелл, Дэвис, Адебайо, Браун, Холидей.
Кто?
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Максим Яблонский
Ответ jqzn88xn6n
Согласен на все 100%. Плюшевая лига. ЧМ все показал нам. Теперь НБА нужно возвращать свой авторитет, а то развели сопли. Одни пробежки, никто не защищается, бестолковые пулялки. Пусть теперь доказывают на ОИ.
и что показал ЧМ?
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SmilingBy
Имеет право смотреть или не смотреть и высказывать свое мнение.
То что лучшие игроки играют в НБА факт думаю неоспоримый. Ну а то, что ему не нравится как там играют... Кому то нравится же. Лига не будет прививать баскетбол, который будет приносить меньше денег.
У меня язык не повернётся заявить, что в НБА нет конкуренции и борьбы. Это не шоу ради шоу. Тем более, чего чего а эго и амбиций там у игроков хватает.
Ну а дальше кому что. Кому Евролига кому НБА, кому свой чемпионат.
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Nightyork97
Ответ Дмитрий Зимин
Но в баскетболе разбирается гораздо лучше тебя
А я что баскетболист что ли? Найс сравнил. Он не поиграл вообще там и не может судить про уровень игры НБА и мягкость. Он обычный зритель с дивана. Рекомендую глянуть хайлайты MVP Евролиги Везенкова в этом сезоне. Ух, вот это уровень. Дончич - просто в стратосфере в сравнении всех этих игроков из Европы. Они не могут судить про какой-то уровень и борьбу, потому они не могут здесь ничего показать. Он просто накинул и все, больше ему делать нечего.
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Pavel Harriss
булс - Санс топ матч. пусть не звездит. уверен, и в остальных было на что посмотреть
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vzi
Ответ Nightyork97
Если на ветке не сидел в том сезоне - долго рассказывать. В общем местные аналитики убежали после накрытия в плей-офф их великого клуба.
За всеми ветками не уследить. ;)

Скут выйдет на запланированный уровень штатного тарана лиги?
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Nightyork97
Ответ vzi
За всеми ветками не уследить. ;) Скут выйдет на запланированный уровень штатного тарана лиги?
Очень тяжело ему дается. Непонятно что с ним делать прямо сейчас. Если коротко - он пока не вывозит уровень стартового PG в НБА. У него будет 3 года показать себя здесь. Если все будет совсем плохо как в начале, его обменяют или уволят Биллапса. Пока все в шоке с провала Скута, он активно готовился к НБА. Нанимал тренера, тренировался по программе и с топовыми игроками. С Карри зависал и т.д. Посмотрим, на тренировках у него получается, а в игре совсем туго. Придется опытом выбивать G-Лигу. Другого пути я не вижу
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vzi
Ответ Nightyork97
Очень тяжело ему дается. Непонятно что с ним делать прямо сейчас. Если коротко - он пока не вывозит уровень стартового PG в НБА. У него будет 3 года показать себя здесь. Если все будет совсем плохо как в начале, его обменяют или уволят Биллапса. Пока все в шоке с провала Скута, он активно готовился к НБА. Нанимал тренера, тренировался по программе и с топовыми игроками. С Карри зависал и т.д. Посмотрим, на тренировках у него получается, а в игре совсем туго. Придется опытом выбивать G-Лигу. Другого пути я не вижу
Лиля сразу начал по 20 очков в среднем отгружать.
CJ на третий сезон.

Кстати, зачем Маккалчака обменяли? Хорошая же связка была.
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