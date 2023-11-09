Тайрес Райс: «НБА невозможно смотреть, но я зачем-то пытаюсь. Неадекватные броски, нытье в каждом владении, никакой борьбы»

Чемпион Евролиги и MVP «Финала четырех»-2014 Тайрес Райс раскритиковал НБА на своей странице в социальной сети.

«НБА невозможно смотреть, и все же я сижу здесь и зачем-то пытаюсь. Неадекватные броски. Нытье в КАЖДОМ владении. Никакой борьбы. Звезды никогда не фолят, но постоянно бросают штрафные. Никаких комбинаций. Просто кучка очень талантливых и мастеровитых парней, которые показывают всем, насколько они талантливы и мастеровиты.

Я знаю, что так было не всегда. Сейчас НБА – это рестлинг. Просто развлечение», – написал бывший защитник «Химок».