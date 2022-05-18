Тайрес Райс: «Майк Джеймс должен был стать MVP Евролиги»

Бывший игрок «Барселоны» (2016-2018), MVP «Финала четырех» Евролиги-2014 Тайрес Райс считает, что Самым ценным игроком нынешнего сезона должен был стать лидер «Монако» .

Ранее Евролига объявила, что MVP нынешнего розыгрыша официально признан форвард «Барселоны» , который помог команде занять первое место в регулярном чемпионате.

«Я думаю, люди часто путают MVP с лучшим игроком в лучшей команде. Это не всегда означает, что он самый ценный. «Барса» все равно вышла бы в плей-офф без Миротича. Может быть, даже в «Финал четырех». был бы в четверке худших команд без Майка. Не думаю, что с этим можно поспорить», – написал Райс в своем твиттере.

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