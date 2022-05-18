Тайрес Райс: «Майк Джеймс должен был стать MVP Евролиги»

Бывший игрок «Барселоны» (2016-2018), MVP «Финала четырех» Евролиги-2014 Тайрес Райс считает, что Самым ценным игроком нынешнего сезона должен был стать лидер «Монако» Майк Джеймс.
Ранее Евролига объявила, что MVP нынешнего розыгрыша официально признан форвард «Барселоны» Никола Миротич, который помог команде занять первое место в регулярном чемпионате.
«Я думаю, люди часто путают MVP с лучшим игроком в лучшей команде. Это не всегда означает, что он самый ценный. «Барса» все равно вышла бы в плей-офф без Миротича. Может быть, даже в «Финал четырех». «Монако» был бы в четверке худших команд без Майка. Не думаю, что с этим можно поспорить», – написал Райс в своем твиттере.
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