Джоэл Эмбиид стал первым игроком «Сиксерс» со времен Чемберлена с 30 очками и 10 подборами в среднем в первых 7 матчах сезона

« » обыграла «Бостон» на своем паркете (106:103).

Центровой Джоэл Эмбиид за 37 минут отметился 27 очками, 10 подборами, 4 передачами, 4 блок-шотами и перехватом, также допустив 6 потерь.

Показатели действующего MVP на старте сезона: 31,7 очка, 10,9 подбора, 5,9 передачи и 2,3 блок-шота за игру.

Как информирует ESPN Stats & Info, Эмбиид стал первым игроком в истории «Сиксерс» со времен (1965/66), кому удалось в среднем набирать не менее 30 очков и 10 подборов в первых 7 матчах сезона.