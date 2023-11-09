Джоэл Эмбиид стал первым игроком «Сиксерс» со времен Чемберлена с 30 очками и 10 подборами в среднем в первых 7 матчах сезона

Теги Уилт Чемберлен Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Баскетбол

«Филадельфия» обыграла «Бостон» на своем паркете (106:103).

Центровой Джоэл Эмбиид за 37 минут отметился 27 очками, 10 подборами, 4 передачами, 4 блок-шотами и перехватом, также допустив 6 потерь.

Показатели действующего MVP на старте сезона: 31,7 очка, 10,9 подбора, 5,9 передачи и 2,3 блок-шота за игру.

Как информирует ESPN Stats & Info, Эмбиид стал первым игроком в истории «Сиксерс» со времен Уилта Чемберлена (1965/66), кому удалось в среднем набирать не менее 30 очков и 10 подборов в первых 7 матчах сезона.

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