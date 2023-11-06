Маркелл Фульц не сыграет с «Далласом»

Теги травмы Орландо НБА Маркелл Фульц Баскетбол

Разыгрывающий «Орландо» Маркелл Фульц пропустит домашнюю встречу с «Далласом», сообщает обозреватель Дэн Сэвэдж.

У Фульца проблемы с коленом. Как информирует журналист, разыгрывающий был с командой на утренней бросковой тренировке.

В четырех матчах сезона его показатели составили 11 очков, 4,3 передачи и 2,3 подбора при 50% реализации с игры.

Защитник Гэри Харрис также пропустит матч, участие форварда Джонатана Айзека под вопросом.

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