Маркелл Фульц не сыграет с «Далласом»

Разыгрывающий « » пропустит домашнюю встречу с «Далласом», сообщает обозреватель Дэн Сэвэдж.

У Фульца проблемы с коленом. Как информирует журналист, разыгрывающий был с командой на утренней бросковой тренировке.

В четырех матчах сезона его показатели составили 11 очков, 4,3 передачи и 2,3 подбора при 50% реализации с игры.

Защитник Гэри Харрис также пропустит матч, участие форварда Джонатана Айзека под вопросом.

Харден все-таки добился обмена в «Клипперс»! Как это повлияет на НБА

В НБА стартует «внутрисезонный турнир». Что это за зверь такой с непроизносимым названием?

Перемен! «Бруклин»