Джо Инглс: «Думаю, однажды Донован Митчелл будет играть за «Нью-Йорк»

Теги Кливленд Нью-Йорк Орландо НБА Джо Инглс Донован Митчелл Баскетбол

Форвард «Орландо» Джо Инглс считает, что его бывший партнер по команде Донован Митчелл рано или поздно станет игроком «Нью-Йорка».

«Вот тут никакой предвзятости, никакой инсайдерской информации. Думаю, что однажды Донован будет играть за «Нью-Йорк», рано или поздно. Это было бы здорово для Нью-Йорка, и думаю, что это было бы здорово для него самого. Произойдет это на самом деле или нет – посмотрим.

Ему очень нравится в Кливленде. Он нью-йоркский парень, и, конечно, это всегда будет упоминаться, но ему действительно нравится в «Кавс», – сказал Инглс в эфире радио 97.5 The KSL Sports Zone.

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