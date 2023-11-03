Джо Инглс: «Думаю, однажды Донован Митчелл будет играть за «Нью-Йорк»
Форвард «Орландо» Джо Инглс считает, что его бывший партнер по команде Донован Митчелл рано или поздно станет игроком «Нью-Йорка».
«Вот тут никакой предвзятости, никакой инсайдерской информации. Думаю, что однажды Донован будет играть за «Нью-Йорк», рано или поздно. Это было бы здорово для Нью-Йорка, и думаю, что это было бы здорово для него самого. Произойдет это на самом деле или нет – посмотрим.
Ему очень нравится в Кливленде. Он нью-йоркский парень, и, конечно, это всегда будет упоминаться, но ему действительно нравится в «Кавс», – сказал Инглс в эфире радио 97.5 The KSL Sports Zone.
Харден все-таки добился обмена в «Клипперс»! Как это повлияет на НБА
Формы НБА City Edition отвратительнее с каждым годом. Но так было не всегда, вот гениальные экземпляры
Комментарии