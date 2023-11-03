Джо Инглс: «Думаю, однажды Донован Митчелл будет играть за «Нью-Йорк»

Форвард « » считает, что его бывший партнер по команде рано или поздно станет игроком « ».

«Вот тут никакой предвзятости, никакой инсайдерской информации. Думаю, что однажды Донован будет играть за «Нью-Йорк», рано или поздно. Это было бы здорово для Нью-Йорка, и думаю, что это было бы здорово для него самого. Произойдет это на самом деле или нет – посмотрим.

Ему очень нравится в . Он нью-йоркский парень, и, конечно, это всегда будет упоминаться, но ему действительно нравится в «Кавс», – сказал Инглс в эфире радио 97.5 The KSL Sports Zone.

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