Единая лига ВТБ. «Уралмаш» сыграет с ЦСКА

В пятницу, 3 ноября, в рамках регулярного чемпионата лиги ВТБ «Уралмаш» в Екатеринбурге сыграет с московским .

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 7-0, УНИКС – 5-1, Руна – 5-2, Самара – 4-3, Зенит – 4-3, – 4-3, Енисей – 4-3, Нижний Новгород – 3-3, Парма – 3-4, Локомотив-Кубань – 3-4, Астана – 2-3, МБА – 2-5, Автодор – 1-6, Минск – 0-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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