Игроки «Никс» и Крис Рок помогали убирать блестки с площадки после перерыва в матче с «Кэвс»

Игрокам « » пришлось помогать убирать блестки с площадки после выступления группы поддержки в перерыве домашнего матча против « ». В какой-то момент к ним присоединился известный актер и комик Крис Рок.

В среду «Никс» проиграли «Кавальерс» в «Мэдисон-сквер-гардене» со счетом 89:95. Днем ранее команды встречались в Кливленде, тогда сильнее оказались «Никс» (109:91).

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