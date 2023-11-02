Игроки «Никс» и Крис Рок помогали убирать блестки с площадки после перерыва в матче с «Кэвс»

Теги Кливленд Нью-Йорк НБА Баскетбол - видео Баскетбол

Игрокам «Нью-Йорка» пришлось помогать убирать блестки с площадки после выступления группы поддержки в перерыве домашнего матча против «Кливленда». В какой-то момент к ним присоединился известный актер и комик Крис Рок.

В среду «Никс» проиграли «Кавальерс» в «Мэдисон-сквер-гардене» со счетом 89:95. Днем ранее команды встречались в Кливленде, тогда сильнее оказались «Никс» (109:91).

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2 комментария

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timson
надеюсь фуренье тоже досталось время на площадке )
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Mit_Sam
Надо скинуться Никс на пылесос
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