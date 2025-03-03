Мэджик Джонсон о победах «Лейкерс»: «Лучшая неделя в моей жизни»
Мэджик Джонсон порадовался успехам «Лейкерс».
«Провел лучшую неделю в моей жизни, следя за двумя моими любимыми баскетбольными командами.
Мичиган Стэйт выиграл 4-0 у команд из Топ-25 страны, «Лейкерс» одержали 5 побед над клубами, претендующими на успех в плей-офф. Обе команды должны войти в список фаворитов в Мартовском безумии и плей-офф НБА», – написал легендарный баскетболист в соцсетях.
«Лейкерс» справились с «Денвером», «Далласом», «Миннесотой» и дважды с «Клипперс» в последних 5 матчах и вышли на 2-ю строчку в Западной конференции НБА.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Мэджика Джонсона
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