«Мемфис» подписал второй 10-дневный контракт с Ламаром Стивенсом

«Гриззлис» продлили сотрудничество с Ламаром Стивенсом.

27-летний форвард провел 1 матч за команду за время действия первого 10-дневного соглашения. На его счету 6 очков и 4 подбора за 16 минут.

Клуб объявил о подписании второго 10-дневного контракта.

Стивенс проводит 5-й год в лиге. Он выходил на паркет в 204 матчах, набирая 5,7 очка и 2,9 подбора за 15,7 минуты в среднем.