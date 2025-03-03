Зак Лавин и Джейлен Брансон стали игроками недели в своих конференциях НБА

НБА выбрала лучших игроков 19 недели.

Ими стали защитник «Сакраменто » Зак Лавин на Западе и разыгрывающий «Никс» Джейлен Брансон на Востоке.

В активе Лавина 28 очков, 5,7 подбора, 3 передачи и 1 перехват в среднем. Баскетболист реализовал 62,3% бросков с игры и 63,6% (14 из 22) из-за дуги. «Кингз» выиграли 3 матча.

На счету Брансона 29,3 очка, 5 подборов, 6,3 передачи и 2 перехвата. «Нью-Йорк » одержал 3 победы.