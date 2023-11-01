«Бруклин» подпишет двусторонний контракт с Кеоном Джонсоном

Теги переходы Бруклин НБА Кеон Джонсон Баскетбол

«Бруклин» договорился о подписании двустороннего контракта с атакующим защитником Кеоном Джонсоном (21 год, 191 см).

Джонсон ранее был отчислен из «Финикса». Он перешел в «Санз» в результате сентябрьского обмена с участием трех команд и центрового Деандре Эйтона. Клубу из Аризоны необходимо было сократить состав до 15 игроков перед началом нового сезона НБА.

В минувшем сезоне Джонсон играл за «Портленд», набирая 4,7 очка и 1,5 передачи за встречу.

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