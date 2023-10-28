Лука Дончич о 3-очковом одной рукой от щита в концовке: «Я работаю над такими бросками»

Теги Даллас Бруклин НБА Баскетбол - видео Лука Дончич Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич стал автором сложного попадания на исходе основного времени матча с «Бруклином» (125:120).

Дончич реализовал дальний бросок за 26,3 секунды до сирены при равном счете, забросив одной рукой от щита на исходе владения с сопротивлением.

«Я работаю над такими бросками (улыбается). Я отрабатываю броски от щита», – сказал словенец после игры.

На счету Дончича 49 очков, 10 подборов и 7 передач без единой потери.

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4 комментария

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DirkMavs
Красавчик конечно…вытащил а ведь Бруклин молодцом держался до последнего….печально что Кайри в тени Дончича остаётся или это установка Кидда больше пространства Луке давать или ещё что нибудь в любом другом случае 2-победы уже в кармане….не сбавляя обороты двигаемся дальше
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Биомеханоид
Ну это очень круто, конечно. Не круто то, что Дончич полтинник набирает, и Даллас еле отскакивает от Бруклина. Это сколько ему ещё надо набирать?
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Stranfio
Боже когда в лайве смотришь такие моменты, они остаются в памяти, Бруклин в том владении Мавс шикарно защищались, но Лука достал эту трешку из шорт и показал что такое Лука Мэджик.
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Рома Карабах
Лука, конечно, молодец, что уже вторую игру в клатче на своих плечах выигрывает, но что делает тренерский штаб в этой команде? Почему все носятся как хотят в атаке, а в защите все, кроме Джоша Грина, стоят улыбаются. Не то что системы, даже перспектив для ее формирования нет. Командно справляются на отлично только в одном аспекте - в праздновании значимых попаданий. Если это отрабатывали всю предсезонку, то вопросов нет
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