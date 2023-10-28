Разыгрывающий « » стал автором сложного попадания на исходе основного времени матча с « » (125:120).

Дончич реализовал дальний бросок за 26,3 секунды до сирены при равном счете, забросив одной рукой от щита на исходе владения с сопротивлением.

«Я работаю над такими бросками (улыбается). Я отрабатываю броски от щита», – сказал словенец после игры.

На счету Дончича 49 очков, 10 подборов и 7 передач без единой потери.

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