Эргин Атаман после победы над «Олимпиакосом»: «Я не мог уснуть прошлой ночью»
Главный тренер «Панатинаикоса» Эргин Атаман подвел итоги после гостевой победы в дерби над «Олимпиакосом» (66:54).
«Эмоционально насыщенная игра. Я не мог уснуть прошлой ночью. Доволен не только результатом, но и различными аспектами. Странно было проиграть в Евролиге в прошлый раз, учитывая, что все было в наших руках.
Сегодня наша защита была очень хороша. Хотя в нападении мало что получилось, как и у «Олимпиакоса», мы добились победы», – заявил Атаман.
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