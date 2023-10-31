Эргин Атаман после победы над «Олимпиакосом»: «Я не мог уснуть прошлой ночью»

Теги Эргин Атаман Олимпиакос Панатинаикос чемпионат Греции Баскетбол

Главный тренер «Панатинаикоса» Эргин Атаман подвел итоги после гостевой победы в дерби над «Олимпиакосом» (66:54).

«Эмоционально насыщенная игра. Я не мог уснуть прошлой ночью. Доволен не только результатом, но и различными аспектами. Странно было проиграть в Евролиге в прошлый раз, учитывая, что все было в наших руках.

Сегодня наша защита была очень хороша. Хотя в нападении мало что получилось, как и у «Олимпиакоса», мы добились победы», – заявил Атаман.

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